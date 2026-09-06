Comincia nel peggiore dei modi il campionato di Serie D del Brindisi FC. Allo stadio “Enzo Mazzella” di Ischia, i biancazzurri di Roberto Taurino vengono sconfitti per 4-1 dal Real Forio nella gara d’esordio del girone H.
Eppure la partita si era messa bene per il Brindisi. Dopo una prima fase di studio, gli ospiti trovano il vantaggio al 26′: l’azione offensiva porta alla conclusione vincente di Daniele Olivieri, che firma lo 0-1.
La reazione dei padroni di casa è però immediata. Al 30′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Andrea Puca trova il colpo di testa vincente e riporta il risultato in parità.
Si va al riposo sull’1-1, ma nella ripresa cambia completamente il volto della gara. Il Real Forio prende il controllo del match e trova il vantaggio con Giovanni Filosa, prima di colpire ancora pochi minuti più tardi con lo stesso attaccante che porta il risultato sul 3-1.
Il Brindisi accusa il colpo e poco dopo arriva anche il poker dei padroni di casa con Alberto Olteanu, che chiude definitivamente una gara diventata rapidamente un incubo per la formazione biancazzurra.
Nel finale la situazione si complica ulteriormente per il Brindisi, costretto a giocare in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Perez Ganfornina. Nel corso della gara era stato espulso anche Carmelo Dantona, dopo essere stato sostituito.
Un debutto pesante per la squadra di Taurino, che dopo il vantaggio iniziale non è riuscita a reagire alla veemente risposta del Real Forio. Quattro gol incassati e una prestazione da rivedere in vista del prossimo impegno di campionato.
Il tabellino
REAL FORIO 2014-BRINDISI FC 4-1
Marcatori: 26′ Olivieri (B), 30′ Puca (RF), 55′ e 58’/59′ Filosa (RF), 61′ Olteanu (RF).
REAL FORIO (4-3-3): Santaniello; Iaccarino, Puca, Mattera, Florio; Di Lorenzo (22’ Di Meglio), Virgilio (37’ Cipolla), Pipolo (5’ st Olteanu); Castagna, Negro (Serrano), Filosa (26’ st Tamo).
A disp.: Arcamone, De Martino, Ballirano.
All.: Carlo Sanchez
BRINDISI FC (4-3-3): Giardino; Lobosco (Perez), Paladini, De Angelis, Dantona (19’ st Gori); Olivieiri (Alboni), Zenelaj (38’ st Caputo), Cannarsa; Sosa, Barbero, Carretta.
A disp.: Barone, Galvez, Sanchez, Donzelli, Urain.
All.: Roberto Taurino
Arbitro: Sig. Mario Leone della sezione di Avezzano.
Assistenti: sigg. D’Orazio (Teramo) e Monaco (Chieti).
ESPULSI: Dantona (dalla panchina), Perez
AMMONITI: Olivieri
NOTE: Ang. 6-3 Rec. 2’pt – 3’stEspulsi: Dantona, Perez Ganfornina.