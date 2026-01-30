È riservato a 9 talenti internazionali per la rigenerazione urbana sostenibile, 9 professionisti under 35, il bando per la selezione pubblicato dall’Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione della Puglia (ARTI) nell’ambito del progetto europeo ENERGIE, finanziato dal Programma Interreg Grecia–Italia 2021–2027, di cui l’Agenzia è capofila con tre siti pilota a Brindisi, Matera e Aigialeia, nella Grecia occidentale.

Se ENERGIE è un progetto di cooperazione transfrontaliera che mira a rafforzare la capacità dei territori di attrarre talenti e attivare processi di rigenerazione urbana sostenibile, con il bando si intende selezionare nove talenti provenienti da contesti internazionali, che supporteranno i processi di co-design e co-progettazione territoriale del progetto, contribuendo allo sviluppo di soluzioni integrate per la rigenerazione urbana sostenibile, la tutela e valorizzazione del patrimonio, la transizione energetica e l’attivazione delle comunità locali.

Brindisi, Matera ed Aigialeia diventano dunque tre siti pilota che autentici laboratori di sperimentazione vedranno i 9 professionisti all’opera su percorsi concreti. A Brindisi, il percorso riguarderà la rigenerazione del Molo Catene, con la trasformazione di un’area portuale sottoutilizzata in uno spazio simbolico per innovazione, sostenibilità ed energie rinnovabili. A Matera, la tutela del patrimonio UNESCO dei Sassi si integrerà con soluzioni di mobilità sostenibile ed efficienza energetica. Ad Aigialeia, in Grecia occidentale, il progetto si concentrerà sul riuso dell’ex Cartiera di Aigio come spazio polifunzionale ed energeticamente efficiente, con l’obiettivo di riconnettere un importante sito di archeologia industriale al tessuto urbano e costiero.

L’avviso è rivolto a giovani professionisti di età inferiore ai 35 anni con competenze in ambiti quali urbanistica e pianificazione territoriale, energie rinnovabili ed efficienza energetica, sviluppo economico e finanza per la rigenerazione, innovazione sociale e progettazione partecipata. Essi saranno chiamati a sviluppare soluzioni concrete attraverso processi di ascolto attivo, collaborazione multidisciplinare e dialogo strutturato con le comunità locali, contribuendo alla definizione di visioni condivise e percorsi di rigenerazione replicabili in altri contesti europei.

Per ciascun incarico è previsto un compenso complessivo di 25.000 euro (oltre IVA), con una durata fino a maggio 2027, salvo proroghe del progetto. Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente online, in lingua inglese, entro le ore 12.00 (ora italiana) del 27 febbraio 2026. Il bando completo e il form di candidatura sono disponibili sul sito di ARTI al link:

https://www.arti.puglia.it/amm-trasparente/9-experts-energie

A supporto della Call for Talents è stata lanciata Move to Planet Be, la campagna di comunicazione internazionale che accompagna il bando e ne rafforza la dimensione partecipativa e valoriale. La campagna è su https://www.movetoplanetbe.org/