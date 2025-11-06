Dopo il successo dell’edizione 2025 al Guna Beach di Brindisi, il grande spettacolo del Beach Soccer si prepara a sbarcare a Ostuni. La “Città Bianca” ospiterà infatti, dal 17 al 19 luglio 2026, la tappa italiana del Mundial Beach Soccer 2026, un evento internazionale che vedrà sfidarsi le Nazionali di Italia, Brasile, Argentina e Francia.

Un appuntamento di caratura mondiale che porterà sulla costa ostunese i migliori giocatori del panorama internazionale, accendendo i riflettori di Dazn e Sportitalia su una delle località più iconiche della Puglia.

Il sindaco Angelo Pomes ha espresso orgoglio e soddisfazione per la scelta di Ostuni: “La prossima estate ospiteremo i Mondiali di Beach Soccer. Sarà una vetrina straordinaria per la nostra città e per tutto il territorio, grazie anche alla collaborazione con Italia Beach Soccer e con il presidente Maurizio Iorio.”

Un entusiasmo condiviso da Stefano La Palma, presidente di ASD Fisco Sport Events, già organizzatore dell’edizione brindisina: “Grazie al sindaco Pomes e all’amministrazione comunale di Ostuni per l’accoglienza e la visione. Questo evento è una grande cartolina per il nostro territorio e mi onoro, da brindisino, di portarlo avanti con l’amico Maurizio Iorio e con Italia Beach Soccer. Un ringraziamento speciale ai cittadini di Brindisi e alla stampa locale per il sostegno e l’affetto dimostrati.”

Il percorso del Beach Soccer pugliese continua dunque a crescere: da Brindisi a Ostuni, lo sport e lo spettacolo restano protagonisti dell’estate mediterranea.