In vista delle prossime festività pasquali, iniziano già a vedersi i primi interventi di sistemazione e pulizia sugli arenili del litorale brindisino. Nella mattinata di oggi mezzi e operatori di Teknoservice sono stati impegnati nelle operazioni di livellamento e pulizia della sabbia lungo la costa nord del capoluogo.

Le immagini scattate nella zona di Posticeddu, lungo la litoranea Strada Provinciale 41, mostrano chiaramente il passaggio dei mezzi meccanici utilizzati per la preparazione degli arenili: la sabbia è stata pettinata e livellata, con l’obiettivo di rendere la spiaggia più ordinata e accessibile.

Un intervento che arriva con alcune settimane di anticipo rispetto all’inizio della stagione balneare vera e propria, ma che punta a garantire già durante le festività primaverili una fruizione più decorosa del litorale, frequentato nei giorni di festa da molti cittadini e visitatori.

Le operazioni rientrano nelle attività di manutenzione degli arenili che precedono l’avvio della stagione turistica e che comprendono la pulizia della spiaggia, la rimozione di eventuali detriti portati dal mare durante l’inverno e la sistemazione del manto sabbioso.

Con l’avvicinarsi della Pasqua, il lavoro di preparazione delle spiagge rappresenta dunque uno dei primi segnali dell’avvio della stagione primaverile sul litorale brindisino, con l’obiettivo di offrire spazi più ordinati e accoglienti a chi sceglierà il mare anche fuori dai mesi estivi. 🌊