Inizia oggi la campagna di comunicazione alla cittadinanza promossa dagli acconciatori e dalle estetiste di Confartigianato Brindisi, a sostenerla il Comune di Brindisi, l’augurio è che il messaggio arrivi ad ogni cittadino, con la collaborazione e la partecipazione di tutti si potrà sconfiggere anche il male dell’abusivismo, da qui l’ #benesserelegale.

Numerose sono le segnalazioni che ci giungono di soggetti che svolgono le attività presso le abitazioni dei clienti, presso improvvisati locali dislocati in tutta la città, qualche abusivo pubblicizza sfacciatamente, anche sui social, sia prestazioni che prezzi.

Tutte le autorità competenti, in primis le polizie municipali, ci risulta che siano già da tempo impegnate ad effettuare i controlli sia per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus che la diffusione dell’evasione fiscale, fenomeni gravissimi che interessano ogni settore, per noi di Confartigianato è incomprensibile che tale forma di abusivismo nel settore del benessere non accenni a diminuire nonostante le sanzioni pecuniarie inflitte dalle autorità competenti agli abusivi, sanzioni che possono raggiungere i 5.000,00 € così come previsto dalla legge che regolamenta le attività professionali dell’acconciatura e dell’estetica.