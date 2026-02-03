Giovedì 29 gennaio si è tenuta l’Assemblea dei Soci di Cantina San Donaci, una delle realtà vitivinicole più antiche dell’agro salentino. Fondata nel 1933, la Cantina conta oggi circa 300 soci, che si sono riuniti non solo per l’approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche sociali, ma per suggellare un’alleanza strategica con il mondo della scuola.

L’incontro ha ospitato infatti la presentazione della nuova offerta formativa dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Nicola Valzani” di San Pietro Vernotico (Polo Tecnico Professionale “Messapia”). A partire dall’Anno Scolastico 2026-2027, l’Istituto attiverà l’indirizzo Agrario con articolazione in Viticoltura ed Enologia: una risposta concreta alla richiesta di competenze specializzate del territorio.

La Dirigente Scolastica, Rita Ortenzia De Vito, ha illustrato il percorso di studi volto a formare i professionisti del mercato vitivinicolo di domani. Con straordinaria sensibilità e lungimiranza, il Presidente di Cantina San Donaci, Marco Pagano, ha messo a disposizione un premio di mille euro per lo studente del primo anno che si distinguerà per profitto, interesse e passione, conseguendo il miglior risultato in termini didattici.

Questo gesto segue di una sola settimana l’importante borsa di studio di cinque mila euro offerta dal Presidente onorario di Cantine Due Palme, Angelo Maci, confermando come i grandi attori dell’enologia salentina stiano facendo squadra per creare un incubatore di conoscenza a chilometro zero, evitando così la fuga dei talenti.

«Ricevere questo sostegno – ha dichiarato la Dirigente De Vito – mi ha profondamente commossa. Non è solo un contributo economico, ma un atto di amore verso la nostra terra e i suoi figli. Grazie al Presidente Pagano per la sua fiducia nel sapere, nella formazione giovanile e nella dignità del lavoro agricolo».