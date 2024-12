La Puglia si prepara a salutare il 2024 con un programma corale che coinvolgerà tutti i capoluoghi di provincia, trasformandoli in palcoscenici d’eccezione. L’iniziativa, realizzata in sinergia con la Regione Puglia nell’ambito del Programma Operativo Complementare al POR Puglia e del Piano Strategico del Turismo, promette di unire musica, tradizione e intrattenimento per celebrare il nuovo anno.

Gli eventi nei capoluoghi:

Bari sceglie due nomi di grande richiamo: in piazza Libertá si esibiranno Emma Marrone e Michele Bravi in una serata di grande spettacolo organizzata in collaborazione con RadioNorba.

Foggia accoglierà Francesca Michielin, protagonista della scena musicale italiana e in procinto di tornare sul palco del Festival di Sanremo. L’artista si esibirà in piazza Cavour la sera del 31 dicembre.

Trani ospiterà Tony Hadley, storica voce degli Spandau Ballet, che salirà sul palco accompagnato da un’orchestra.

Lecce punta sui ritmi della taranta con l’Antonio Amato Ensemble, arricchendo la serata con l’energia dei Gemelli Diversi.

Taranto, invece, posticipa i festeggiamenti al primo gennaio con Dirotta su Cuba e Mario Venuti in piazza Municipio.

Brindisi offrirà al pubblico il divertente spettacolo della Rimbamband.

La presentazione ufficiale del programma si terrà oggi durante una conferenza stampa, alla presenza di Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo, Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura, Luca Scandale, Direttore Generale di Pugliapromozione, e i rappresentanti dei Comuni coinvolti.

Un’occasione unica per vivere il Capodanno in Puglia, tra spettacoli di qualità e il calore delle tradizioni locali.