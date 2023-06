Apertura cantiere lavori questa mattina per la realizzazione del Centro risvegli a Ceglie Messapica. La struttura accoglierà pazienti che versano in stato vegetativo o di minima coscienza, a causa di gravi danni cerebrali dovuti a malattie o traumi.

Al sopralluogo erano presenti il commissario straordinario di Asl Brindisi Giovanni Gorgoni, il direttore amministrativo Andrea Chiari, il direttore Area Gestione tecnica Sergio Maria Rini, il direttore dei lavori Gaetano Ranieri della GA&M, società capofila del gruppo che ha redatto il progetto, e l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Ceglie Messapica Emanuela Gervasi. Presenti anche Arcangelo Di Puppo, direttore tecnico della LFM, e Ilario Pennetta, responsabile di Ilario Group: alle due imprese è stata affidata la realizzazione dell’opera.

La struttura sorgerà in un’area adiacente al Presidio di riabilitazione ad alta specialità della Fondazione San Raffaele. Ospiterà 45 posti letto: 10 di riabilitazione post-acuta intensiva, 15 di accoglienza permanente, 20 di riabilitazione residenziale e semi-residenziale. Costo previsto: circa 10 milioni di euro provenienti da fondi europei.

“La possibilità che il Centro risvegli di Ceglie diventi un’eccellenza per tutto il Mezzogiorno – ha dichiarato il commissario Gorgoni – è altissima. Molti cittadini pugliesi che si trovano a dover affrontare stati di minima coscienza sono oggi costretti ad emigrare fuori regione e in qualche caso anche fuori Italia, penso alla Svizzera e all’Austria, per fare un esempio. Ma vorrei sottolineare un altro aspetto, non meno importante: oggi siamo qui anche per istituire un metodo operativo. È opportuno che la Asl torni periodicamente su questo cantiere per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e per sollecitare il rispetto della tempistica programmata. In questo modo potremo informare i cittadini anche sui dettagli nella realizzazione di un’opera importantissima per il territorio brindisino e per tutta la Puglia”.

“Il Centro risvegli – ha aggiunto l’ingegner Rini, responsabile del procedimento – sarà suddiviso in due piani, per una superficie complessiva di 5.000 metri quadrati. Il completamento dei lavori è previsto entro ottobre 2024”.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI

“Sono partiti questa mattina, finalmente, i lavori per la realizzazione del Centro Risvegli di Ceglie Messapica che saranno conclusi a ottobre 2024”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli, all’esito del sopralluogo svolto questa mattina sull’area del cantiere.

“Dopo 10 anni di attesa, sia da sindaco che da consigliere regionale costantemente impegnato su questo importante tema, non posso che esprimere la mia soddisfazione per un’opera che inizia finalmente a vedere la luce dopo troppi anni persi e verso la quale non ho mai smesso di lesinare ogni sforzo possibile nell’esercizio delle mie funzioni istituzionali, affinché si andasse a sanare non solo un vulnus di carattere sanitario nell’ambito della riabilitazione, ma si rendesse anche giustizia a quella che è diventata, col passare del tempo, una vera e propria battaglia di civiltà per garantire ai cittadini una possibilità di cura che eviti lo strazio dei viaggi della speranza. Sarà mia premura vigilare affinché l’opera venga effettivamente realizzata e messa in funzione nei tempi stabiliti”, conclude Caroli.

Per Tommaso Gioia (Consigliere per la Sanità del Presidente Emiliano) “oggi 26 giugno 2024 il giorno tanto atteso è arrivato, dopo tante battaglie e tante avversità, finalmente sono partiti i lavori per la realizzazione del Centro Risvegli di Ceglie Messapica.

I vertici della ASL di brindisi, il Commissario Straordinario, Dr. Gorgoni, e il Direttore Ammnistrativo, il Dr. Chiari hanno presenziato all’inizio dei lavori , con la presenza del sottoscritto.

La consegna della struttura è prevista per il mese di ottobre 2024, il Commissario Straordinario si è impegnato ad essere presente ed a vigilare anche sul rispetto dei tempi di consegna.

Il Centro risvegli di Ceglie Messapica prevede l’attivazione di 45 posti letto per pazienti con gravi lesioni cerebrali, sarà l’unico in Puglia uno dei pochissimi al Sud.

Questa struttura si aggiungerà al Centro per Neurolesi e Motulesi che è già attivo a Ceglie Messapica dall’anno 2000, con una dotazione complessiva di 105 posti letto, ed è gestito sin dall’inzio dalla Fondazione San Raffaele.

Alla azienda appaltatrice, ai vertici della ASL di Brindisi un ringraziamento doveroso e un augurio di buon lavoro .

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno dato un contributo per la realizzazione di questa opera, un ringraziamento speciale al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che aveva promesso di realizzarlo e che ha finanziato, con oltre dieci milioni di Euro, l’intero progetto.

Sono estremamente soddisfatto perché ciò dimostra che l’impegno e la costanza possa far sì che si raggiungano risultati importanti, abbiamo tanto da risolvere, come la situazione dello stop della chirurgia dell’ospedale di Ostuni, ma farò di tutto per tutelare il diritto alla salute dei nostri cittadini”