La chiusura – ancora non si sa se definitiva – dell’Ufficio Siae di Fasano sta creando non pochi disservizi agli operatori del Turismo, dello Spettacolo e non solo. Chi si è recato in questo periodo nella sede fasanese si è trovato di fronte a un cartello che avvisa i cittadini che la struttura rimarrà temporaneamente chiusa a causa di fantomatici problemi tecnici in corso di risoluzione e che tutte le comunicazioni dovranno essere inviate solo per posta elettronica alla sede della Siae di Bari.

“Una situazione alquanto incredibile se si pensa che all’ufficio di Fasano fanno capo anche i comuni di Ostuni,

Carovigno, Cisternino, Ceglie Messapica e Villa Castelli”, spiega Pierangelo Argentieri, presidente di Federalberghi Brindisi e vice

presidente regionale della stessa Associazione di categoria che poi aggiunge “Si spera che questa non sia l’ennesima rischiosa riduzione

di servizi in una Provincia, quella di Brindisi, che è stata già pesantemente penalizzata in vari ambiti. Per questo, tenendo conto

anche delle tante lamentele che sono pervenute da parte dei nostri associati, facciamo urgente appello alle istituzioni di competenza

affinché si attivino per risolvere la questione ”.

La Siae, che si ricorda essere un ente pubblico economico, nell’ordinamento italiano è preposto alle attività di tutela, intermediazione e gestione dei diritti d’autore. Hotel, strutture turistiche, bar, ristoranti, operatori dello spettacolo, enti, privati cittadini sono tenuti infatti periodicamente a versare una serie di contributi. “La Presenza di uno sportello fisico con operatori in un bacino d’utenza così importante è pertanto fondamentale”, conclude Argentieri.

Federalberghi Brindisi

Il Presidente Pierangelo Argentieri