Le operazioni per lo screening sulla popolazione scolastica mesagnese si è concluso ieri, giorno dell’Epifania. In cinque giorni l’indagine ha interessato circa l’80% degli interessati, 2.169 su 2.720 persone coinvolte, che hanno accettato di sottoporsi al test per il Covid-19 al quale è risultata positiva solo una collaboratrice scolastica.

“I dati sulla somministrazione dei test rapidi ci restituiscono una fotografia attendibile dello stato epidemiologico nella comunità scolastica”, spiega il sindaco Toni Matarrelli, che insieme al consulente cittadino alle Politiche Scolastiche, Marco Calò, ha seguito in prima persona e con grande attenzione l’organizzazione delle attività necessarie allo screening.

“Un doveroso ringraziamento va agli operatori sanitari, che in modo volontario e gratuito si sono resi disponibili per effettuare i test; alla Asl di Brindisi per il fondamentale apporto garantito con la fornitura dei tamponi e dei dispositivi di sicurezza”, aggiunge il primo cittadino.

“Le associazioni di volontariato “Auser”, “Coloriamo il Mondo”, “Croce Amica” e “Per il Volontariato socio-sanitario Mesagne” – concludono il sindaco e il consulente – hanno gestito gli importanti aspetti relativi alla sicurezza e allo scaglionamento delle presenze, contribuendo in modo decisivo alla buona organizzazione delle attività utili all’indagine effettuata”.