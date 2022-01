Eletti i tre consiglieri regionali delegati per l’elezione del Presidente della Repubblica (art. 83, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana).

A rappresentare la Puglia saranno il presidente della Regione Michele Emiliano con 31 voti, la presidente del Consiglio Loredana Capone con 30 voti ed il vice presidente del Consiglio Giannicola De Leonardis con 15 voti.

La designazione è arrivata alla fine delle votazioni a scrutinio segreto svolte nella seduta odierna del Consiglio regionale.

La Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, ha ricevuto 30 preferenze, il Presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano, 31, il vicepresidente del Consiglio regionale, Giannicola De Leonardis, 15.

La Presidente Capone è la prima delegata donna della Puglia chiamata a contribuire all’elezione del Capo dello Stato.

“Ringrazio le colleghe e i colleghi per la fiducia accordatami – ha detto la Presidente Capone. È un onore per me essere la prima donna delegata regionale all’elezione del Presidente della Repubblica e lo sarà portare, insieme al Presidente Emiliano e al vicepresidente De Leonardis, la voce della Puglia in questo importante appuntamento elettorale per il nostro Paese. Quella del Capo dello Stato è una figura fondamentale nell’ordinamento italiano, di garanzia innanzitutto, di tutte le parti politiche, e soprattutto, delle tante cittadine e cittadini italiani. Negli ultimi sette anni il presidente Mattarella ha certamente assolto questo compito con grande serietà e responsabilità. Ha incarnato appieno i valori della nostra democrazia dimostrando di essere sempre al fianco delle comunità, ancora di più in questi mesi di terribile pandemia in cui la presenza delle Istituzioni nutriva il bisogno di farsi sentire più forte che mai. Ancora una volta le parole più ricorrenti nel suo discorso di auguri di fine anno agli italiani sono state speranza, fiducia, solidarietà. Ed è con questi sentimenti che l’Italia potrà superare la dura prova della pandemia, di fronte alla quale ciascuna e ciascuno di noi ha un ruolo fondamentale”.

Scrive il vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis:

“Ringrazio tutti i dirigenti del partito e colleghi del gruppo di Fratelli d’Italia e degli altri gruppi che hanno riposto la loro fiducia nei miei confronti attraverso il loro assenso e voto odierno nell’aula consiliare, ringrazio i colleghi componenti l’intera assemblea nel suo insieme che mi hanno investito della prestigiosa responsabilità e opportunità di essere uno dei tre esponenti istituzionali designati dalla Regione Puglia, per partecipare all’elezione del prossimo Presidente della Repubblica in rappresentanza dell’ente.

Un appuntamento di fondamentale importanza per il nostro Paese in questa fase storica così delicata. E un ruolo che assolverò in piena coscienza, con orgoglio e la doverosa responsabilità e consapevolezza della necessità di una scelta all’altezza delle aspettative e delle esigenze della Patria che tanto amo, e che sono e sarò onorato di servire anche in questa occasione”.