Questa mattina incontro informale fra il presidente Antonio Decaro e il presidente Toni Matarrelli e i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia.

“Questa mattina abbiamo incrociato nel corridoio delle stanze del gruppo di Fratelli d’Italia il presidente Antonio Decaro e il nuovo presidente del Consiglio regionale, Toni Matarrelli.

È stata l’occasione per una chiacchierata informale sulle ultime decisioni prese in tema di sanità dalla Giunta, ma anche per segnalare una serie di criticità. Siamo in una fase iniziale e non vogliamo avere pregiudizi, nella consapevolezza dei ruoli ricoperti: noi all’opposizione e loro in maggioranza.

Siamo pronti a fornire leale collaborazione lì dove ci sono provvedimenti e leggi nell’interesse dei pugliesi e nel segno vero della discontinuità con il passato. Ma saremo controllori inflessibili qualora dovessimo accorgerci che il ‘poltronificio’ made in Emiliano ha solo cambiato insegna”.