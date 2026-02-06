Prima riunione dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale. L’ufficio, eletto dai consiglieri regionali nella seduta di insediamento del 2 febbraio scorso, è composto dal presidente Toni Matarrelli, eletto nelle liste del Pd, dai due vicepresidenti, Elisabetta Vaccarella (Pd) e Renato Perrini (Fratelli d’Italia) e dai due segretari d’Aula, Massimiliano di Cuia (Forza Italia) e Tommaso Gioia (Decaro Presidente).
Prende così avvio l’attività del Consiglio regionale. L’Ufficio di presidenza, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto è coopera con il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni; regola l’amministrazione dei fondi assegnati al proprio bilancio autonomo e l’organizzazione delle strutture consiliari e del personale , attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali di vertice del Consiglio regionale; mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari e assicura agli stessi, per l’assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di personale, locali, servizi, determinandone la dotazione finanziaria.
Consiglio regionale, stamattina la prima riunione dell’Ufficio di presidenza
