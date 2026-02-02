Nella seduta di insediamento del Consiglio Regionale Pugliese, oltre a Tony Matarrelli, nominato presidente dell’Assise sono stati eletti anche i vice presidenti del Consiglio regionale della Puglia ed i consiglieri segretari.

Alla vicepresidenza sono stati chiamati Elisabetta Vaccarella (con 27 voti favorevoli è il vicepresidente in rappresentanza della maggioranza di centrosinistra) e Renato Perrini (con 21 voti è il vicepresidente in rappresentanza dell’opposizione di centrodestra.

I due consiglieri segretari del Consiglio regionale della Puglia sono Massimiliano Di Cuia (con 22 voti è il consigliere segretario in rappresentanza dell’opposizione di centrodestra) e Tommaso Gioia (con 29 voti favorevoli è il consigliere segretario in rappresentanza della maggioranza di centrosinistra).

Tommaso Gioia è nato l’11 agosto 1957, a Ceglie Messapica (BR) dove risiede ed è laureato in Giurisprudenza. È stato direttore amministrativo, con oltre 38 anni di esperienza, nella gestione delle istituzioni dell’Alta Formazione artistica e musicale e dirigente sindacale del Sindacato UNAMS (Unione Nazionale Arte Musica e Spettacolo).

È stato eletto consigliere della lista Decaro Presidente nella Circoscrizione di Brindisi con 3.964 voti.

È stato consigliere del presidente della Regione Puglia, componente del Collegio degli esperti (referente per la sanità), dal 2016 a settembre 2020. A gennaio 2021 gli è stato rinnovato l’incarico di consigliere del presidente della Regione Puglia, facente parte del Collegio degli esperti, referente per i rapporti con le istituzioni per stimolare l’integrazione socio-sanitaria.