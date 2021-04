7 indagati e 3.760 persone controllate: questo il bilancio dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria Puglia, Basilicata e Molise, nella settimana dal 12 al 18 aprile 2021, nelle stazioni e a bordo dei treni.

Nell’ambito dell’azione di contrasto ai furti di rame, nei giorni scorsi, a Taranto, si è conclusa una mirata operazione investigativa, da parte degli agenti della Sezione Polizia Ferroviaria, che ha portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di due ventenni tarantini, responsabili di furto aggravato di numerosi relè in uso a R.F.I., per un peso di kg. 850 circa, asportati dall’area interna dello scalo jonico. Utile è stata anche la collaborazione della Protezione Aziendale di Rete Ferroviaria Italiana che ha supportato le attività con proprio personale e dotazioni tecnologiche.

Sono state denunciate altre 5 persone, delle quali 2 per minaccia a Pubblico Ufficiale, 2 per false generalità ed 1 per violazione dell’Avviso orale del Questore.

Diversi anche i rintracci di persone scomparse sul territorio da parte della Polizia Ferroviaria. A Foggia è stato rintracciato un undicenne, allontanatosi da una casa-famiglia della Provincia. A Taranto è stata rintracciata, a bordo di un treno regionale della tratta Taranto-Bari, una donna di 68 anni, la cui scomparsa era stata denunciata dai nipoti. Nella stazione di Brindisi, invece, gli agenti sono intervenuti in soccorso di un cittadino extracomunitario, in stato confusionale e agitato, affidato, poi, alle cure del personale del servizio sanitario 118.

COMUNICATO STAMPA POLIZIA DI STATO

COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA PER LA PUGLIA, LA BASILICATA ED IL MOLISE