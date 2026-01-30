Venerdì 13 febbraio 2026, la città di Ceglie Messapica ospiterà la prima edizione di “Cardiologie Aperte 2026 – Dalla prevenzione alla riabilitazione cardiovascolare”, coordinata dalla fondazione Per il tuo cuore. L’iniziativa, promossa dalla Asl Brindisi in collaborazione con l’Amministrazione comunale, si inserisce nella campagna nazionale di sensibilizzazione sui rischi legati alle patologie del cuore.

Sotto lo slogan “ControlliAMOCi”, i cittadini potranno partecipare a una giornata di prevenzione gratuita che si terrà in largo Cappuccini, di fronte all’ex ospedale. L’équipe medica e infermieristica sarà a disposizione della popolazione in due fasce orarie: dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.

Durante l’evento, un’iniziativa che si tiene ogni anno in diverse città d’Italia nei giorni che precedono San Valentino, la settimana del Cuore dedicata allo screening cardiovascolare, saranno effettuati gratuitamente la misurazione della pressione arteriosa, il controllo della glicemia, la valutazione dell’assetto lipidico e la rilevazione della circonferenza addome.

Questi parametri rappresentano indicatori fondamentali per valutare il rischio cardiovascolare e per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di uno stile di vita sano e della diagnosi precoce.

L’evento vede il coinvolgimento dei vertici della Asl Brindisi, il direttore generale, Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario, Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo, Loredana Carulli, e il direttore del Distretto Sociosanitario 3, Gabriele Argentieri, oltre al presidente dell’Ordine dei Medici di Brindisi, Arturo Oliva, e quello dell’Ordine dei Farmacisti, Antonio Di Noi.

L’iniziativa è supportata dal Comune di Ceglie Messapica, guidato dal sindaco Angelo Palmisano, e gode del patrocinio di importanti realtà scientifiche e professionali come l’Ordine dei Medici e l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Brindisi, l’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri), la fondazione Per il tuo cuore, la Croce Rossa Italiana e la SIAPAV (Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare).

Il coordinamento clinico della giornata è affidato ad Annapaola Zito, medico chirurgo specialista in Cardiologia della Asl Brindisi. Insieme a lei opererà il personale infermieristico del Distretto Sociosanitario 3, coordinato da Filomena Carbone, Maria Santoro e Lucia Principalli, con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.

La prevenzione cardiologica rappresenta una priorità per il sistema sanitario locale. Attraverso “ControlliAMOCi”, la Asl Brindisi punta a portare la sanità direttamente nelle piazze, facilitando l’accesso ai controlli e promuovendo la cultura del benessere cardiovascolare.

