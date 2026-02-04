Paura nel primo pomeriggio di oggi a Brindisi, dove l’impalcatura montata per i lavori di riqualificazione dell’ex istituto di ragioneria “Marconi” è crollata a causa del forte vento.

La struttura metallica, divelta e ripiegata su se stessa, ha ceduto nella zona retrostante l’edificio, riversandosi sulla piazza e sull’area di passaggio pedonale. Solo per un caso fortunato non si registrano feriti: al momento del cedimento non risultavano persone presenti nella zona.

L’area è stata immediatamente interdetta al transito e si attende l’intervento delle squadre di emergenza per la messa in sicurezza e per la verifica della stabilità delle parti rimaste in piedi.

Il cantiere rientra tra i progetti strategici finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, per un importo complessivo di 1.138.110 euro.

L’intervento prevede la riqualificazione dell’ex istituto “Marconi” e la sua trasformazione in una sede universitaria con residenza per studenti fuorisede e visiting professors, all’interno di un più ampio programma di rigenerazione urbana.

L’appalto è stato affidato alle ditte Pierpaolo Palazzo, De Cubellis Ingegneria srls, Ingegneria Idraulica e Geotecnica e Strutture srl e Archeol. Mauro Treglia.

Ora spetterà alle verifiche tecniche chiarire le cause del cedimento, accertare eventuali responsabilità e consentire la ripresa dei lavori in condizioni di piena sicurezza.