Oggi gli studenti della classe V CAIM/CAIE delll’ITET Carnaro Marconi Flacco Belluzzi hanno vissuto una giornata di alta formazione sulla sicurezza e la lotta antincendio. Grazie alla preziosa collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, i futuri ufficiali di macchina e apparati elettrici hanno approfondito le norme di sicurezza e le tecniche di lotta antincendio, con un focus specifico sulle dinamiche di bordo.

Attraverso l’osservazione del simulatore antincendio navale, i ragazzi hanno potuto analizzare da vicino le procedure operative impiegate nella gestione delle emergenze in mare: un’esperienza fondamentale per trasformare le nozioni acquisite in classe in competenze operative concrete.

Ringraziamo il Comandante Ing. Giuseppe Galgano per l’accoglienza e per aver reso possibile questa importante occasione di crescita.

Un riconoscimento particolare va al personale di servizio per la professionalità impeccabile dimostrata nel trasmettere competenze tecniche essenziali per il futuro profilo professionale dei diplomandi: l’Ispettore Antincendio Esperto Cosimo Tasso, i Nautici di Coperta Vigili Coordinatori Nicola Fratti e Francesco Punzoni, e il Capo Reparto Cesare Greco.