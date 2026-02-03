Nonostante gli impegni assunti, anche attraverso gli organi di stampa, l’Autorità Portuale non è ancora intervenuta per accogliere le istanze dei diportisti in relazione alla presenza di distanziatori e parabordi che mettono a rischio le imbarcazioni che devono effettuare le operazioni di ormeggio.

Il problema si presenta sul lungomare Regina Margherita dove ormeggiano imbarcazioni da diporto e le barche partecipanti alle regate internazionali Brindisi-Corfu e Brindisi-Valona.

Quei distanziatori, infatti, non sono adatti a tali ormeggi e quindi chiediamo che vengano rimossi quanto prima, così come promesso dallo stesso Presidente Mastro.

E’ evidente, infatti, che con l’avvicinarsi della primavera diventa impellente questo intervento, con il chiaro intento di non aggiungere anche questo elemento negativo ad un porto che, tra l’altro, nel 2025 ha fatto registrare dati negativi, sia nel traffico passeggeri, che in quello delle merci e negli ormeggi.

A tal proposito, sottolineamo l’esigenza di stabilire una interlocuzione costante con l’ente portuale, partendo da un elemento: chi amministra la città di Brindisi ha pieno diritto a condividere scelte importanti che riguardano il porto e le politiche di sviluppo.

Nicola Di Donna – capogruppo Forza Italia – Brindisi