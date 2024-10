Nei giorni scorsi, per l’ennesima volta, le carenze inaccettabili della sanità pubblica brindisina hanno rischiato di provocare una tragedia. Il calvario a cui è stata sottoposta una ragazza di 28 anni (a causa di una emorragia durante il parto) è la dimostrazione che i nostri campanelli di allarme non erano ingiustificati e che occorre una immediata presa di coscienza per evitare che il lassismo dimostrato da chi ha la responsabilità di questo comparto provochi delle vittime innocenti.

Circostanza, quest’ultima, che purtroppo si è già verificata a causa dell’assenza della Radiologia interventistica, con la conseguente necessità di trasferire il paziente a Lecce o a Taranto. E c’è stato chi non ce l’ha fatta ad affrontare il viaggio in condizioni gravissime.

E’ evidente che il terminale delle responsabilità è senza dubbio l’Azienda Sanitaria, anche se l’origine dei mali della sanità sono da ricercare nella Regione Puglia e, in particolare, nelle scelte compiute dal Dipartimento Salute.

E’ questo il motivo per cui il gruppo consiliare di Forza Italia chiederà che l’Amministrazione Comunale faccia sentire la propria voce, anche sulla base del ruolo che la nostra città occupa all’interno della Conferenza dei Sindaci.

I nostri cittadini non possono più essere sottoposti a questo martirio per colpa di chi da anni, a livello pugliese, ha deciso di penalizzare in maniera così evidente la provincia di Brindisi.

Il gruppo di Forza Italia – Comune di Brindisi