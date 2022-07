“Abbiamo assistito in queste ore al proliferare di comunati stampa a firma del già Presidente del Consiglio Comunale di Brindisi Giuseppe Cellie, che ha annunciato le sue dimissioni dalla carica.

Vorremmo ricordare al dimissionario Cellie che il suo è stato un atto dovuto, in quanto le dimissioni presentate la scorsa settimana dal vicepresidente e capogruppo di FdI in consiglio Massimiliano Oggiano di fatto azzerano l’ufficio di presidenza e obbligano i consiglieri al suo rinnovo.

Capiamo che, a pochi mesi di distanza dal ritorno alle urne un pizzico di visibilità non può che far piacere, ma inviteremmo a cercare motivazioni più consone per essere ricordati dall’elettorato nel momento in cui si recherà alle urne.

Ci sentiamo di consigliare al consigliere Cellie, – nella sua nuova veste ed essendo sicuramente meno oberato da incarichi di natura organizzativa – , di girare la città, di rendersi conto del degrado che dal centro giunge sino alle estreme periferie, ed alla prossima occasione utile di utilizzare il microfono del suo banco per invitare Sindaco e Giunta ad intervenire, cercando di svolgere al meglio il ruolo che gli elettori gli affidarono 4 anni fa.

Cesare MEVOLI

Commissario cittadino FdI