Domenica 2 luglio alle ore 21.00 nel teatro Impero di Brindisi, un grande spettacolo in VERTICALE per il saggio di fine anno dell’Associazione Sportiva Vertical Gym di Brindisi.

Non solo una dimostrazione di quanto gli allievi (grandi e piccini) hanno imparato in questo anno sportivo, ma uno show mozzafiato ricco di emozioni e di performance particolarmente attrattive con “VERTICAL THINGS, LA TUA SERIE TV PREFERITA DA VEDERE IN TEATRO”.

Costo biglietto 5€

Tutte le informazioni per l’accesso in teatro si possono ottenere nella sede di Via Romolo 49 oppure telefonando al numero 392 64 30 360.