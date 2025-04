Francavilla Fontana (BR). Servizio straordinario di controllo del territorio. due arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostante stupefacenti e falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità personale

Nell’ambito dei servizi preventivi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, diretti a ridurre i reati sul territorio e fornire una reale incremento della sicurezza alla cittadinanza, i Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. In tale contesto:

– a Oria, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza un uomo per il delitto di detenzione ai fini di spaccio, poiché aveva occultato all’interno della propria abitazione due involucri contenenti sostanze stupefacenti di diversa tipologia, nonché di materiale utile per il confezionamento e la pesatura delle stesse. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e l’uomo condotto in carcere;

– a San Pancrazio Salentino, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, poiché, al fine di eludere un controllo di polizia mentre era alla guida della propria autovettura, durante le fasi di identificazione ha fornito false dichiarazioni sulla propria identità personale.

Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.