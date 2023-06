“The world is their oyster”: parafrasando una celebre frase di Shakespeare, il mondo è pronto a ricevere i quasi 1.700 studenti che hanno vinto il concorso di Intercultura e che partiranno questa estate per un’esperienza di vita e di studio in uno dei 60 Paesi dove l’Associazione di volontariato sviluppa i suoi programmi.

Come la bellissima perla che si forma all’interno dell’ostrica per fortificarsi, anche questi adolescenti hanno profuso molte energie per essere selezionati dai volontari di Intercultura. Hanno partecipato alle selezioni, si sono raccontati, si sono descritti, hanno raccolto tutti i documenti per richiedere una borsa di studio. E finalmente, dopo alcune interminabili settimane di attesa, hanno ricevuto la tanto agognata risposta di assegnazione del programma.

È proprio quanto è successo a 10 studenti della zona di Brindisi, che hanno appena concluso una delle fasi più belle precedenti alla loro partenza: la preparazione con i volontari della loro zona, per arrivare preparati a vivere al meglio i mesi che trascorreranno all’estero.

Si tratta di: Cassandra Ippolito, Annalisa Tota e Giulia Latorre di Fasano, studentesse del Liceo Classico “L. Da Vinci” di Fasano, rispettivamente con programma annuale in Thailandia, semestrale in Finlandia e trimestrale in Danimarca; Simone Lorusso e Joanna Perlepes di Ostuni, studenti del Liceo “Don Quirico Punzi” di Cisternino, rispettivamente programma estivo in Irlanda e programma estivo in Danimarca; Samuele Antico di Cisternino, studente dell’Istituto “G. Salvemini” di Fasano, programma annuale in Danimarca; Francesco Dellimauri di Mesagne, studente dell’Istituto scolastico “Ferdinando” di Mesagne, programma annuale negli Stati

Uniti; Antonella Ferrulli di San Vito dei Normanni, studentessa dell’Istituto scolastico “Fermi-Monticelli” di Brindisi, programma estivo in Irlanda; Tommaso Gatti di Ceglie Messapica, studente dell’Istituto “Fermi” di Francavilla Fontana, programma annuale in Lettonia; Francesco Plastina di Francavilla Fontana, studente dell’Istituto scolastico “Ribezzo” di Francavilla Fontana, programma estivo in Irlanda .

Alcuni di questi ragazzi partiranno grazie a una borsa di studio offerta da Intercultura, anche con il sostegno di aziende, fondazioni ed enti.

Il giorno 21/06/2023 gli studenti hanno partecipato alla premiazione che si è tenuta nella splendida cornice del Chiostro dei Domenicani a San Vito dei Normanni.

A fare gli onori di casa è stata la Sindaca di San Vito dei Normanni, Silvana Errico unitamente all’Assessore alla cultura Alessandra Pennella; con loro presenti anche il vice sindaco di Mesagne, Giuseppe Semeraro, la dirigente scolastica dell’Istituto “G. Salvemini” di Fasano, Marella Convertino, la professoressa Giorgia Martina dell’Istituto “Fermi” di Francavilla Fontana ed altri rappresentanti delle Istituzioni scolastiche della Provincia che hanno consegnato le pergamene agli studenti vincitori.

Erano inoltre presenti tutti i volontari del Centro locale di Brindisi che, coordinati dal Presidente Roberto Carluccio e supportati dall’Animatrice di zona Emanuela di Chiara Stanca hanno organizzato la manifestazione.

“Siamo felici e orgogliosi di poter celebrare questo momento – dichiara il Presidente del Centro locale di Brindisi, Roberto Carluccio “Stiamo vivendo un periodo molto difficile dovuto a eventi esterni – la guerra in Ucraina, la crisi economica – che hanno modificato le nostre abitudini e anche la voglia di aprirsi al mondo.

Proprio per questo motivo noi di Intercultura percepiamo ancor di più come essenziale il nostro intervento nel farci promotori di una cultura della pace, stimolando il dialogo e la comprensione tra i popoli in una cornice di rispetto e inclusione delle diversità e di partecipazione attiva dei giovani alla costruzione di un mondo migliore.

Grazie agli scambi scolastici internazionali a cui aderiscono questi nostri ragazzi, possiamo dare un contributo concreto all’educazione alla pace e alla cittadinanza globale, soprattutto delle giovani generazioni.

Un particolare ringraziamento va a Teo Vitale, vicepresidente e punto di riferimento del Centro Locale di Brindisi che si è adoperato perché l’evento fosse organizzato al meglio. Infine un grazie a tutti i volontari del Centro Locale che con il loro lavoro hanno permesso ai ragazzi di avere una importante opportunità di crescita.

Con Intercultura anche le famiglie hanno la possibilità di partecipare a uno scambio culturale, un’esperienza che significa confrontarsi con stili di vita, mentalità e culture diverse. In queste settimane i volontari di Intercultura in tutta Italia stanno ricercando e selezionando le famiglie interessate ad accogliere un ragazzo o una ragazza di un altro Paese: sono oltre 500 i giovani che arriveranno in Italia a partire da settembre 2023.

Le candidature possono essere inviate attraverso questa pagina del sito www.intercultura.it/famiglie.