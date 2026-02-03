Giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 18:00, l’Associazione Culturale MIGLIO 365 apre le porte della sua sede (Via Pordenone n. 8, Brindisi) per una nuova puntata del podcast “Caffè tra Amici”. Tema dell’incontro: come orientarsi nel mondo delle notizie online, tra verità, disinformazione e fake news.

Il titolo dell’evento dice già tutto: “INFORMAZIONE, DISINFORMAZIONE, FAKE NEWS: come non perdersi nella giungla delle notizie online”. Si parlerà di come riconoscere le bufale, come proteggersi dalla disinformazione e come usare internet in modo più consapevole.

In un momento storico in cui l’intelligenza artificiale viene utilizzata sempre più spesso per creare contenuti falsi ma molto realistici – immagini, video, notizie e perfino voci – l’incontro offrirà strumenti semplici per capire quando siamo davanti a una manipolazione e come difenderci da un uso scorretto di queste tecnologie.

Dialogheranno con l’Avv. Carmela Lo Martire, Presidente di Miglio 365, l’ing. Angelo Rubino e l’Avv. Marcello Biscosi, esperti di comunicazione digitale e intelligenza artificiale. Interverrà anche Salvatore Taurisano, giovanissimo studente brindisino appassionato di giornalismo.

L’incontro è aperto a tutti: chi vuole può assistere dal vivo alla registrazione del podcast. Successivamente, la puntata sarà disponibile sui canali social dell’Associazione (Facebook, Instagram e YouTube).

Un’occasione per riflettere insieme e imparare a difendersi dalle fake news