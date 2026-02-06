Per la rassegna tout public Tutte le storie del mondo – Famiglie a teatro, dedicata all’infanzia e alle famiglie ideata e promossa dal Centro di Produzione Teatrale Factory -Teatri del Nord Salento, la Bottega degli Apocrifi di Manfredonia ci offre un viaggio nelle fiabe africane

Domenica 8 febbraio alle ore 18.00 al Teatro Don Bosco di Brindisi va in scena C’era una volta l’Africa per la regia di Cosimo Severo con Bakary Diaby.

C’era una volta.

Così iniziano le storie, quelle che raccontano ciò che è stato e che, forse, vorremmo fosse ancora. C’era una volta una capanna fatta di erba e di terra.

E quella era la casa di Bakary e da lì comincia la storia di una terra dove i bambini, che sono bambini a tutte le latitudini, sarebbero capaci di giocare tutto il giorno, senza lavarsi e senza mangiare. Bakary no, Bakary è il bambino più affamato del villaggio, passa le notti a immaginare come rubare la polenta avanzata al mercato. Un’Africa felice che forse è ancora lì nel villaggio al riparo da sguardi indiscreti, o forse non c’è mai stata, o forse è solo che Bakary a forza di avere fame è cresciuto talmente tanto da non riuscire a starci più dentro, e dover cercare per sé una nuova strada.

È allora che parte, senza sapere cosa lo aspetta. Un viaggio che rivela il suo segreto solo alla fine, quando si è pronti ad ascoltare. Bakary ci accompagna per un’ora con delicatezza, e poi ci riporta al presente.

Bottega degli Apocrifi nasce a Bologna nel 2000 dall’incontro di tre studenti universitari che si stanno formando nelle discipline teatrali e un musicista studente al Conservatorio.

Nel 2004 la compagnia teatrale compie una migrazione controcorrente e si trasferisce da Bologna a Manfredonia, città d’origine di alcuni membri del gruppo, con l’obiettivo politico di coltivare il deserto, che meno d’effetto suonerebbe “per portare il mestiere del teatro dove non c’era”, scommettendo che il teatro possa essere un lavoro anche in Italia, anche a Sud.

COMPAGNIA BOTTEGA DEGLI APOCRIFI

C’ERA UNA VOLTA L’AFRICA

dai racconti di Bakary Diaby

di Stefania Marrone e Cosimo Severo

con Bakary Diaby

voce Rosalba Mondelli

animazioni Giovanni Antonio Salvemini

scene e luci Cosimo Severo e Luca Pompilio

edit e sound design Amedeo Grasso e Domenico Grasso

assistente di produzione Micaela Granatiero

Regia Cosimo Severo

Durata: 50 minuti

Spettacolo dai 6 anni.

Le stagioni sono ideate e promosse dal Centro di Produzione Teatrale Factory/Teatri del Nord Salento, diretto da Tonio De Nitto, in collaborazione con Meridiani Perduti Teatro e Inti Luigi D’Elia e con il sostegno di Comune di Brindisi, Regione Puglia e Ministero della Cultura in collaborazione con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, Teatro Don Bosco/Salesiani di Brindisi e il Ministero dei Sogni – Mediaporto Brindisi.

I cartelloni si svilupperanno tra il Nuovo Teatro Verdi e il Teatro Don Bosco, due luoghi simbolo della vita culturale cittadina.

Ingresso: €6 (adulti e bambini)

Per info e prenotazioni:

338 7733796 – 349 4490606

