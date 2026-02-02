L’Amministrazione comunale informa che è stato attivato il servizio di notifiche digitali tramite la Piattaforma Notifiche Digitali SEND di pagoPA, lo strumento nazionale che consente di ricevere comunicazioni ufficiali della Pubblica Amministrazione in formato elettronico, con pieno valore legale.

In questa prima fase, il servizio sarà utilizzato esclusivamente per gli atti relativi ai tributi comunali, quali avvisi di pagamento, accertamenti e altre comunicazioni fiscali. L’estensione ad altri procedimenti amministrativi avverrà progressivamente, a seguito della fase di avvio e consolidamento del sistema.

Le notifiche saranno recapitate:

• tramite PEC, per i cittadini e le imprese che ne sono dotati;

• in alternativa, saranno disponibili sulla piattaforma SEND, con avviso tramite email o SMS, e consultabili accedendo con SPID, CIE o CNS.

I cittadini possono accedere alle proprie notifiche visitando il sito https://notifichedigitali.it/cittadini.

L’avviso di ricezione di una notifica può anche essere inviato all’indirizzo PEC indicato dal destinatario, tramite e-mail o via SMS. Accedendo alla notifica attraverso SEND entro 5 giorni (120 ore) dalla ricezione, questa risulterà legalmente recapitata.

C’è ancora la possibilità di effettuare il pagamento di persona presso uno sportello ma, questo sviluppo, rappresenta un salto qualitativo nel modo in cui i cittadini interagiscono con le notifiche amministrative, offrendo una soluzione che combina efficienza, velocità e la convenienza di gestire le comunicazioni ufficiali direttamente dal proprio dispositivo mobile.

I vantaggi in breve sono: riduzione del rischio di mancato recapito; cassetto digitale riservato contenente gli estremi di tutti gli atti ricevuti; riduzione dei costi grazie alla notificazione digitale; diverse modalità di accesso ai documenti notificati.

Per i cittadini che non utilizzano strumenti digitali, resta comunque garantita la notifica in modalità cartacea, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Inoltre, per chi non ha strumenti digitali (SPID, CIE, PEC) o connessione internet, esistono i Punti di ritiro SEND, sedi fisiche (spesso un CAF, come CGIL, ACLI, UIL, Confartigianato) che permettono ai cittadini di ritirare copie cartacee di comunicazioni ufficiali inviate dalla Pubblica Amministrazione tramite la piattaforma digitale SEND. Una soluzione che offre, pertanto, un accesso fisico a questi atti a valore legale, superando il digital divide. Per conoscere il punto di ritiro più vicino, consultare https://notifichedigitali.it/punti-di-ritiro.

L’adozione della piattaforma SEND rientra nel percorso di innovazione e digitalizzazione dei servizi comunali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza delle comunicazioni, ridurre i tempi di recapito e contenere i costi di gestione.

Maggiori informazioni sul funzionamento del servizio sono disponibili sul sito del Comune e sul portale nazionale notifichedigitali.pagopa.it, oltre che presso gli uffici comunali competenti.

Ufficio Stampa

Città di Fasano