Si chiude domenica 25, al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino, la prima edizione del Forum Wine Festival, grande rassegna dedicata al mondo dell’enologia pugliese, nel cuore del Salento, fra le province di Brindisi, Lecce e Taranto, nella terra di Negroamaro e Malvasia, Primitivo e Susumaniello: una “celebrazione” del mondo del vino, un settore che, come pochi altri, è veicolo di promozione del territorio e delle sue risorse. L’organizzazione è curata dall’associazione Ads Wellness con il supporto del Comune di San Pancrazio Salentino, della Provincia di Brindisi, del Comune di Manduria, del Consorzio di tutela vini DOP Salice Salentino, del Consorzio di tutela vini DOC Brindisi, del Consorzio di tutela Primitivo di Manduria e della delegazione Puglia dell’associazione nazionale Le donne del vino; e in collaborazione con la delegazione di Brindisi-Lecce-Taranto dell’Associazione italiana sommelier, il Movimento Turismo del Vino Puglia, l’associazione Eventi Salentini.

Gli ultimi eventi della kermesse, strutturata in tre giorni ricchi di eventi, emozioni sensoriali, musica e tantissime degustazioni delle circa 40 cantine che hanno aderito alla manifestazione, partono dalle 20.30 con la seconda masterclass, riservata esclusivamente agli operatori della ristorazione, a cura di Alessandro Nigro Imperiale, già miglior Sommelier d’Italia ed eletto Miglior Sommelier anche dalla guida gastronomica francese “Gault&Millau”, per un riconoscimento mai andato in precedenza a un italiano.

Dalle 21 si balla, con lo spettacolo itinerante Ciccio Riccio in tour e con Chiara Conte DancingViolinist, unica violinista e ballerina performer in Italia che incanta il pubblico suonando le hit del momento e i grandi classici del rock.

La serata si chiude con le premiazioni del Palio della Civetta dei quattro rioni partecipanti e per la promozione della squadra di calcio Virtus San Pancrazio, e poi, ancora, con la musica dal vivo di tanti gruppi folcloristici salentini e dj set finale.

Ingresso libero

Info Forum Eventi: 329/7864340

Ufficio Stampa Espera Società Cooperativa