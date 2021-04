Si rafforza la collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio di Francavilla Fontana.

Nelle scorse ore è stato pubblicato il bando per la formazione di un albo delle associazioni del terzo settore che vorranno contribuire alla tutela del patrimonio artistico-culturale e all’erogazione di servizi di pubblica utilità.

“La pandemia ha messo in luce l’esigenza di consolidare il rapporto con il mondo del volontariato. Le esperienze maturate in questi mesi difficili – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – sono state utili per accrescere il patrimonio di competenze e per elaborare nuove modalità collaborative.”

L’Avviso Pubblico è rivolto a tutte le associazioni presenti sul territorio cittadino. Per partecipare sarà necessario fornire copia dello statuto, l’iscrizione all’albo regionale, l’elenco dei soci e la descrizione delle esperienze maturate nell’ultimo triennio.

“Le associazioni – conclude il Sindaco Denuzzo – sono vere e proprie palestre di cittadinanza in cui i giovani possono trovare l’occasione per sviluppare le proprie attitudini, costruire nuove prospettive per il proprio futuro e farsi promotori di buone idee per la Città.”

Le Associazioni potranno presentare la propria istanza di iscrizione entro il prossimo 9 maggio. Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando sul sito internet istituzionale.

Comune di Francavilla Fontana