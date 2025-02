A seguito di attività di polizia giudiziaria, gli investigatori della Polizia di Stato di Brindisi hanno identificato gli autori di due furti avvenuti rispettivamente presso un Istituto scolastico di Latiano e presso un’attività commerciale di Mesagne.

Nello specifico nel pomeriggio del 26.02.2025, gli agenti del Commissariato di P.S. di Mesagne, durante le attività di polizia giudiziaria volte all’individuazione di un furto perpetrato nella tarda serata del 24.02.2025 presso una nota attività commerciale di rivendita di abbigliamento sportivo sita in Mesagne, hanno individuato l’autore in un soggetto di Latiano, sorprendendolo all’interno di un B&B con la refurtiva. A seguito degli accertamenti investigativi e per sua stessa ammissione, lo stesso soggetto è stato anche individuato come il responsabile di un altro furto perpetrato in data 23.02.2025 presso un Istituto Comprensivo di Latiano. Durante la medesima attività di polizia giudiziaria, presso l’abitazione di un altro soggetto di Latiano è stato rinvenuto un monitor touch LIM del valore di circa 2000 euro quale provento del furto presso il su citato Istituto scolastico.

All’esito delle attività, uno dei soggetti di Latiano è stato deferito in stato di libertà per i reati di furto commessi rispettivamente presso l’attività commerciale di rivendita di abbigliamento sportivo di Mesagne e presso l’Istituto scolastico di Latiano, mentre l’altro soggetto di Latiano è stato deferito all’A.G. per il reato di ricettazione.

Il monitor touch LIM è stato riconsegnato al Dirigente scolastico e quindi nelle disponibilità degli studenti e i capi di abbigliamento proventi di furto, sono stati riconsegnati all’avente diritto.