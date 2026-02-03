Anche quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, che si celebra il 4 febbraio, le Farmacie Matarrese di Ostuni e Casalini rinnovano il loro impegno al fianco di chi ogni giorno affronta la difficile battaglia contro la malattia oncologica.

Dopo l’iniziativa intrapresa lo scorso anno, le Farmacie Matarrese confermano la volontà di devolvere il 10% dell’incasso della giornata di martedì 4 febbraio in favore della Fondazione Tiziana Semerano, realtà ostunese che da oltre dieci anni rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i malati oncologici e per le loro famiglie.

Un gesto concreto che nasce dalla consapevolezza di quanto il cancro continui a colpire profondamente la vita di tante persone e che intende trasformare una giornata simbolica in un’azione reale di solidarietà e sostegno.

Il contributo sarà devoluto sull’incasso derivante dalla vendita di farmaci da banco, integratori, alimenti, calzature, cosmetici, parafarmaci, prodotti del Banco Farmaceutico, prodotti in offerta e dai trattamenti della cabina estetica nelle farmacie di Via Padre Serafino Tamborrino, Corso Cavour e Casalini.

«Abbiamo scelto di rinnovare questa iniziativa perché crediamo che il nostro ruolo, come farmacie di comunità, sia anche quello di essere vicini alle persone nei momenti più difficili – dichiara il dott. Vittorio Carparelli –. Quest’anno, per me, questo gesto ha un significato ancora più profondo: lo scorso anno abbiamo intrapreso questa iniziativa insieme a mio padre Roberto, che come tutti sapete è venuto a mancare lo scorso luglio proprio a causa di questa malattia. Continuare questo impegno è un modo per onorarne la memoria e per ribadire la nostra vicinanza a chi sta combattendo».

Un ringraziamento sentito arriva anche dalla Fondazione Tiziana Semerano ONLUS, con sede in via Don Luigi Sturzo 10 a Ostuni, che opera quotidianamente offrendo assistenza materiale, supporto psicologico e aiuto spirituale ai pazienti oncologici.

«Il contributo devoluto lo scorso anno è stato davvero provvidenziale – dichiara don Maurizio Caliandro, presidente della Fondazione – e ci ha permesso di continuare a realizzare progetti fondamentali, tra cui l’accompagnamento dei pazienti nei vari centri oncologici e lo sportello di ascolto».

Le Farmacie Matarrese invitano tutta la cittadinanza a partecipare all’iniziativa, trasformando un semplice acquisto nella giornata del 4 in un gesto di solidarietà, capace di fare la differenza per una causa che riguarda tutti.