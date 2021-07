Giovedì 15 luglio alle 21.00 in Piazza Giovanni XXIII la Roma Tre Orchestra inaugurerà la stagione teatrale estiva del Comune di Francavilla Fontana.

L’orchestra, diretta dal Maestro Massimiliano Caldi e con al pianoforte Gabriele Strata, eseguirà il Concerto per pianoforte in la maggiore op. 54 di Schumann e la Sinfonia n. 41 in do maggiore K. 551 “Jupiter” di Mozart.

Roma Tre Orchestra, fondata nel 2005, è la prima orchestra universitaria nata a Roma e nel Lazio, orientata all’impegno e all’eccellenza, volta alla diffusione della grande musica soprattutto tra le nuove generazioni. L’Associazione organizza concerti di musica da camera e sinfonici presso le sedi di Ateneo, il Teatro Palladium e in importanti altri luoghi della cultura cittadina. Negli ultimi dieci anni ha intrapreso tournée in Israele, Oman, Stati Uniti d’America, Cile, Brasile, Germania, Austria, Russia e Turchia alla testa di compagini come l’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala, l’Orchestra Sinfonica di Santiago del Cile, la Berliner Konzerthaus Kammerorchester, l’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo e la Istanbul State Symphony Orchestra.

Il concerto Classiche armonie d’estate è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 3208038588.

La stagione teatrale estiva è a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Prossimi appuntamenti

Sabato 31 luglio ore 21.00

Ristrutturazione con Sergio Rubini

Ingresso a pagamento

Giovedì 12 agosto ore 21.00

Rimbamband il meglio di…

Ingresso a pagamento

Lunedì 16 agosto ore 21.00

Arturo racconta Brachetti

Ingresso a pagamento

BIGLIETTI

Primo Settore (posto unico) 25 euro | Secondo settore (posto unico) 15 euro.

Biglietti disponibili in prevendita nel circuito Vivaticket. Il botteghino è attivo presso l’Infopoint di Castello Imperiali ogni martedì dalle ore 10.00 alle 12.00 e venerdì dalle ore 17.30 alle 19.30. La vendita online sarà chiusa 24 ore prima dello spettacolo. I biglietti non venduti in prevendita saranno acquistabili la sera dello spettacolo direttamente in Piazza Giovanni XXIII dalle 19.30. Per informazioni 320.8038588

