Educare alla solidarietà partendo dai più giovani, trasformando un gesto di altruismo in cultura condivisa. Nasce con questo obiettivo “Gocce di vita”, l’iniziativa promossa da AVIS Comunale Brindisi “A. Putignano” in collaborazione con la Scuola Media M. Pacuvio, dedicata alla sensibilizzazione sul tema della donazione del sangue.

Il progetto si propone di far crescere negli studenti la consapevolezza dell’importanza della donazione, non solo come atto sanitario fondamentale, ma come valore civico e umano. I ragazzi saranno protagonisti attivi di un contest creativo che li porterà a realizzare diversi elaborati sul tema, dando voce alla loro sensibilità attraverso linguaggi espressivi vicini al loro mondo.

L’iniziativa ha una duplice finalità: da un lato informare e formare le nuove generazioni, dall’altro stimolare un dialogo che arrivi anche nelle famiglie, trasformando i ragazzi in ambasciatori di un messaggio di solidarietà, responsabilità e attenzione verso gli altri.

“Gocce di vita” è inoltre legata a un ricordo speciale: quello della Professoressa Antonietta De Bitonti, figura di grande spessore umano, insegnante appassionata e persona profondamente altruista. Il progetto si ispira ai valori che hanno caratterizzato la sua vita e il suo impegno educativo, rendendo l’iniziativa non solo un percorso di sensibilizzazione, ma anche un momento di memoria e testimonianza.

Attraverso questa collaborazione tra scuola e associazionismo, AVIS e l’Istituto M. Pacuvio confermano l’importanza di fare rete sul territorio per costruire una cultura del dono che parta dai giovani e cresca con loro, per l’appunto, goccia dopo goccia.