Si è conclusa con grande partecipazione la prima edizione dell’Appia Day 2024, evento organizzato dal Comune di Ostuni in collaborazione con il Circolo Legambiente di Ostuni e l’associazione Appia Traiana Francigena per celebrare il riconoscimento della Via Appia-Traiana come Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

La manifestazione, dedicata alla scoperta e valorizzazione del territorio ostunese, ha visto la partecipazione del Sindaco Angelo Pomes e dell’Assessore al Turismo e alla Cultura, Niky Maffei, insieme ai rappresentanti di diverse associazioni locali, tra cui il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere, il GAL Alto Salento 2020, il Gruppo Escursionistico Speleologico G.E.O.S. di Ostuni, Italia Nostra – Sezione Messapia di Ostuni e la Comunità Laudato si’.

Il percorso, che ha portato i partecipanti lungo la storica Via Traiana fino alla suggestiva grotta-cripta di San Michele Arcangelo, ha preso il via dalla Masseria Sansone, attraversando la splendida Lama Rosa Marina, per poi far ritorno presso la stessa masseria. I siti visitati, come la Masseria Sansone e la cripta di San Michele, sono stati illustrati con grande competenza dalla storica Professoressa Enza Aurisicchio, che ha arricchito l’esperienza con approfondimenti storici e culturali.

Al termine dell’escursione, si è tenuto un brindisi con la degustazione di prodotti tipici, tra cui spiccava il pregiato vino Ottavianello di Ostuni, prodotto dall’azienda agricola Greco. A rendere il momento ancora più magico è stato il concerto d’archi dei “Classici per caso”, le cui melodie hanno creato un’atmosfera raffinata e suggestiva, arricchendo l’esperienza conviviale e celebrando la conclusione di una giornata all’insegna della cultura, della storia e della tradizione.

L’Assessore al Turismo e alla Cultura, Niky Maffei, ha sottolineato: “L’Appia Day è un evento significativo, soprattutto dopo il riconoscimento UNESCO. Oggi celebriamo la Via Traiana non solo come simbolo di storia e cultura, ma anche come cammino spirituale e risorsa turistica, da valorizzare sotto ogni aspetto.”

Alessandro Nacci, presidente del Circolo Legambiente di Ostuni, ha aggiunto: “Oggi i partecipanti hanno potuto scoprire un tratto del nostro territorio di grande valore paesaggistico e naturale, come la Lama di Rosa Marina. Ringraziamo il Comune di Ostuni e tutte le associazioni che hanno reso possibile questa giornata.

Michele Piccirillo, presidente dell’associazione Appia Traiana Francigena, ha espresso grande soddisfazione: “Attendevamo con ansia il riconoscimento UNESCO della Via Appia-Traiana, e oggi celebriamo questo primo Appia Day con grande orgoglio. Un’iniziativa che coinvolge le istituzioni locali e numerose associazioni, dimostrando l’importanza di valorizzare questo patrimonio.”

L’evento, che ha coinvolto oltre cento partecipanti, si inserisce all’interno del programma dell’Amministrazione Comunale per la promozione del territorio. Ostuni si conferma così in prima linea nella valorizzazione dei suoi tesori storici e culturali, in particolare grazie al riconoscimento UNESCO che rafforza il ruolo della Via Appia-Traiana come elemento di prestigio internazionale.