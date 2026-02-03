Happetito House of Excellence di Fasano apre le porte a un nuovo ciclo di incontri dedicati al vino pugliese. “Vigne, Storie e Sapori” è un percorso di cena-degustazione che racconta il territorio attraverso calici selezionati e piatti in abbinamento. Il primo appuntamento è previsto per venerdì 6 febbraio alle ore 19.30 con le Cantine Santoro e la cucina dello chef Marco Pappadà. La serata sarà guidata dall’enologo Simone Santoro, che accompagnerà gli ospiti alla scoperta dei vini e delle tecniche produttive.

Tra i vini presentati nell’appuntamento del 6 febbraio spicca il Francavilla Orange, ottenuto da uve a bacca bianca lavorate con una macerazione prolungata. Questa tecnica consente di estrarre profumi e struttura, offrendo una visione personale del vitigno Francavilla. Il progetto enologico di Simone Santoro interpreta il vitigno come espressione diretta della terra e della sensibilità produttiva, restituendo un vino che invita all’ascolto e alla scoperta. Accanto a questo calice sarà proposto il Susumaniello Rosso, simbolo di un vitigno storico tornato al centro dell’interesse produttivo regionale. Il Susumaniello racconta una parte della memoria agricola pugliese e accompagna la degustazione con una narrazione che intreccia tradizione familiare e visione contemporanea della viticoltura.

Durante la serata i partecipanti verranno accompagnati in un percorso che unisce cultura del vino e convivialità, con l’obiettivo di rendere ogni assaggio parte di una storia più ampia, fatta di paesaggi, scelte produttive e tradizioni locali. La proposta gastronomica dello chef Marco Pappadà seguirà la stessa filosofia, costruendo un equilibrio tra materia prima e vino.

Il calendario proseguirà il 12 febbraio con la Cantina UPAL insieme allo chef Salvatore Cannalire e il 19 febbraio con le Cantine Cardone, affiancate dallo chef Giambattista Defazio. L’intero progetto si propone come un viaggio nella viticoltura pugliese raccontata attraverso il dialogo tra produttori e cucina, offrendo al pubblico un’occasione per approfondire la conoscenza del vino come espressione culturale del territorio. I posti disponibili sono venticinque e la partecipazione è su prenotazione al numero 080 995 2088 oppure per mail happetito.house@gruppofortis.eu