Sarebbero dieci i casi di positività all’interno del gruppo squadra dell’Happy Casa Brindisi.

Nello specifico riguarderebbero 6 giocatori (tra i quali Thompson e Zanelli) e quattro componenti dello staff (compreso coach Vitucci).

Per questo motivo, l’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi ha disposto un periodo di isolamento per il gruppo squadra di dieci giorni.

Durante il periodo di quarantena gli atleti negativi potranno svolgere attività in forma individuale nel rispetto dei protocolli vigenti.

Lo stop imposto dalla Asl, ha messo in agitazione la Lega Basket per le ovvie ripercussioni sulla fase finale del campionato e, probabilmente, sui playoff.

L’Happy Casa è in corsa per il primato nella regular season ed è matematicamente qualificata per i play off, la cui data di inizio è prevista per l’8 Maggio.

Prima di allora, Brindisi deve ancora disputare tre incontri, originariamente previsti per il 25 Aprile (trasferta di Trento), il 28 Aprile (recupero casalingo con Sassari) ed il 2 maggio (in casa contro Varese).

Il periodo di isolamento rende impossibile la disputa delle prime due gare e la Happy Casa, qualora tutto filasse liscio, dovrebbe recuperarle nel breve periodo che va dal 4 al 6 Maggio per poi cominciare i playoff l’8 Maggio.

In questo modo, però, verrebbe a mancare la contemporaneità dei match delle ultime due giornate, consuetudine che nello sport rappresenta la garanzia per evitare eventuali favoritismi.

Inoltre, gli atleti brindisini, a corto di allenamenti a causa Covid, dovrebbero osservare un tour de force che li porterebbe ad arrivare stremati alla fase finale.

Comprensibile che dal club biancazzurro possa partire la richiesta di spostare le date dei playoff. Non resta che attendere le decisioni della Lega.

In ogni caso è un vero peccato. Proprio nel momento più importante della stagione, Brindisi è costretta ad un brusco stop che, inevitabilmente, condizionerà l’annata più bella della Stella del Sud nella massima serie di basket.