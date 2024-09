Una grande festa dedicata alla birra artigianale, con tanto cibo di qualità, musica, cultura e divertimento per tutti. Tutto questo è Hopstuni beer fest, appuntamento che si svolgerà dal 27 al 29 settembre 2024 nella villa comunale Sandro Pertini di Ostuni (BR).

Un lungo fine settimana nella città bianca con l’obbiettivo di valorizzare e promuovere la birra artigianale nella sua diversità e complessità e, attraverso di essa, la creatività, la passione e la cultura di tutti gli addetti al settore, che la producono, distribuiscono e ne diffondono la cultura. Tre giorni che saranno opportunità per conoscere i birrifici artigianali locali, che tra tradizione e innovazione, generano economia e lavoro sul territorio. Un weekend per un appuntamento ricco di gusto e divertimento, ma allo stesso tempo culturale, in cui birrai, publican ed esperti del mondo brassicolo si alterneranno con dei workshop informali per conoscere prassi e caratterizzazioni della produzione, distribuzione e servizio, approfondire aspetti legati alle materie prime, agli stili e alle nuove tendenze che tengono conto delle esigenze alimentari emergenti.

Ricco il programma dei tre giorni, che vedrà affiancare agli appuntamenti culturali anche artisti di strada, raduno dei motociclisti, dj contest, beer sharing, torneo di Flunkyball, area bambini, street artist contest e mercatino dell’artigianato. L’inaugurazione sarà venerdì 27 settembre alle ore 16:00 e l’evento andrà avanti fino a tarda sera, mentre sabato 28 e domenica 29 appuntamento già per le ore 11:00, per dare avvio a due intense giornate di attività senza sosta. Ogni sera Hopstuni ospiterà musica live e dj set a partire dalle ore 21:00: venerdì toccherà alla musica rock di Danilo Pronat & FPS e, a seguire, spazio alle sonorità elettroniche con il dj set di Din Jay; sabato sarà la volta di un viaggio musicale tra atmosfere vintage e cantautorato metropolitano con il live dei Rekkiabilly, mentre a seguire alla consolle ci sarà Misspia con il suo mix travolgente tra passato e presente; domenica alle 12:00 i Fanfarròni porteranno la loro musica randagia a Hopstuni Beer Festa, mentre a chiudere gli appuntamenti musicali, dalle ore 21:00, saranno il concerto dei Khris & Damien Band (American Legends), viaggio musicale attraverso la cultura americana dalle radici della Country Music fino alle mitiche spiagge della California, e il dj set di Giovanni Pacifico aka Fordek, che farà scendere tutti in pista per un’ultima serata indimenticabile.

Hopstuni beer fest è organizzato da CheficoLab e Bellinfusto pub indipendente, con il patrocinio di Comune di Ostuni, Unionbirrai e Slow Food Piana degli Ulivi. Tutte le informazioni sull’evento sono sui social dedicati.

BIRRA, FOOD E WORKSHOP

Saranno tutti pugliesi i birrifici presenti all’evento (BirrApulia – Ostuni, Birranova – Triggianello, Sbam! – Poggiorsini, Lieviteria – Castellana Grotte, Moi – Montesano), ma sarà possibile anche scegliere fra la selezione di birre artigianali italiane di Soci Unionbirrai a cura di Bellinfusto pub indipendente.

Ad occuparsi del food saranno Clover Pub, La Casa del Gusto, Di Gusto, Food Est, Farmapan Italia, Pizza on the road, Gustolab, Macelleria Marinuzzi Francesco, Annuzza Crepes.

I workshop saranno a cura di Slow Food Piana degli Ulivi APS, comprenderanno assaggi di birra e prevedono un piccolo contributo di partecipazione. Info e prenotazioni: CheFicoLab (+39) 3292664049 – cheficolab@gmail.com.