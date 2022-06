In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia la Associazione Le Colonne nell’ambito del progetto “Conoscenza, educazione e fidelizzazione alla bellezza: un percorso per la valorizzazione del Castello Alfonsino” in collaborazione con la Soprintendenza ABAP Brindisi Lecce promuove delle iniziative presso Forte a Mare, sull’isola di Sant’Andrea, punto di riferimento sul territorio per il suo grande valore storico-artistico.

Due gli appuntamenti in programma domenica 19 giugno, alle ore 10,00 e alle ore 17,00. Dopo la classica visita guidata del Castello Alfonsino e del Forte i partecipanti prenderanno parte a un laboratorio di scavo archeologico pensato per le famiglie. L’attività mira a far conoscere le regole della stratigrafia e a far comprendere l’importanza del patrimonio storico-archeologico. Grandi e piccoli vestiranno i panni dell’archeologo guidati da personale qualificato.

Le GEA rappresentano un’occasione per far scoprire al pubblico tutti i tesori del patrimonio e gli attori che operano nel settore si impegnano a creare attività per raggiungere l’obbiettivo. Queste giornate diffusesi in Europa nel 2019, hanno luogo nei 46 Paesi membri del Consiglio d’Europa e sono organizzate in Italia dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei.

Per richiedere maggiori informazioni e prenotare contattare il numero 3792653244 (numero attivo dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18) o inviare una mail a segreterialecolonne@gmail.com.

Riferimenti social:

FB Forte a Mare

IG forte_a_mare