“Una fiaccolata per Mirko” , un grido silenzioso per dire mai più a vittime innocenti della strada. Il prossimo 5 ottobre a partire dalle ore 18.00 si svolgerà a Brindisi viale Palmiro Togliatti una fiaccolata in memoria di Mirko Conserva, il giovane brindisino che a soli 20 anni ha perso la vita lo scorso 15 settembre proprio su quel tratto stradale, nei pressi del Brin Park . L’iniziativa fortemente voluta dalla famiglia del ragazzo ha lo scopo , oltre che ricordare Mirko, un ragazzo strappato troppo presto agli affetti dei suoi cari, sensibilizzare l’opinione pubblica e tutti i soggetti che a vario titolo ne hanno competenza sul rispetto di norme e codici , come anche sulla corretta e costante manutenzione delle infrastrutture.

La fiaccolata si svolgerà sottoforma di corteo. Famiglia, amici, conoscenti e chiunque vorrà unirsi nel ricordo di Mirko si ritroveranno il prossimo 5 ottobre , alle 18.00, davanti al piazzale antistante il Tribunale di Brindisi . Insieme cammineranno lungo viale Palmiro Togliatti , in direzione della rotatoria del Brin Park sino ad arrivare sul tratto dove si è verificato il tragico incidente.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, per Mirko e perché non accada “mai più”.