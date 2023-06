La conferenza dei sindaci della Asl di Brindisi programmata per domani e l’incontro tecnico fissato nelle prossime ore presso la presidenza della Regione non hanno fermato la volontà del Sindaco di Ostuni di mettere intorno ad un tavolo autorità civili e sanitarie per venire a capo della situazione della sanità (dell’Ospedale di Ostuni ma non solo) che è vicina al collasso.

Il Sindaco della Città Bianca, Angelo Pomes, ha convocato un tavolo tecnico per giovedì prossimo 22 giugno alle 17:00 presso il Salone dei Sindaci del Comune di Ostuni.

All’ordine del giorno la situazione della sanità in provincia di Brindisi, in particolare nella zona nord.

“Le grandi difficoltà della sanità brindisina hanno sollevato, in particolare negli ultimi giorni, le proteste del territorio in tutte le sue componenti” scrive Pomes “l’ampio dibattito, scaturito da chiusure improvvise e disservizi, non ha risparmiato le istituzioni locali costrette a rispondere quotidianamente alle domande dei cittadini sul presente e sul futuro della sanità locale.

Per dare risposte esaustive e concrete ho convocato un tavolo tecnico a cui sono invitati i vertici sanitari e amministrativi della Asl di Brindisi, i consiglieri regionali, presidente della provincia e sindaci della zona nord della provincia di Brindisi oltre che sindacati del comparto sanitario e consiglieri comunali di maggioranza e opposizione del Comune di Ostuni”.

Comune di Ostuni – Ufficio stampa