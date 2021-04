In Brindisi, i Carabinieri della locale Compagnia-Sezione Radiomobile, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 23enne del luogo, per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti dal Codice della Strada in caso di alterazione psicofisica.

In particolare, il giovane è stato fermato dai militari mentre si trovava alla guida della sua autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica, rifiutandosi di sottoporsi agli accertamenti sanitari presso il locale ospedale al fine di verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

L’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo e la patente di guida ritirata.

Nella circostanza, sottoposto a perquisizione, l’automobilista è stato trovato in possesso di 1 grammo di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” che è stata sottoposta a sequestro amministrativo.