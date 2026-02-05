Sarà pubblicato il 6 febbraio su tutte le piattaforme digitali e in formato CD, in edizione limitata, il nuovo disco “Young Mum” di “Giooge”. Si tratta del dodicesimo lavoro discografico di Giovanni Cretì.

Il cantante e chitarrista di Carovigno in questo nuovo album si avvale della collaborazione di Pietro Forleo per la post produzione, del Dj Antonio Natola e della voce della compianta Lucia Profilo.

Il progetto si ispira a una registrazione realizzata più di 20 anni fa durante una jam session improvvisata tra gli alberi di ulivo e la terra rossa nelle campagne del brindisino.

Tutti i testi delle canzoni sono scritti e cantati in inglese.

Il titolo dell’album “Young Mum” è dedicato alle giovani donne che affrontano la gravidanza e la crescita dei figli da sole, affrontando sfide sociali, economiche e relazionali con difficoltà.

La musica di Giovanni “Giooge” Cretì è perfettamente integrata con i testi che stimolano alla riflessione offrendo una buona gestione dei suoni e delle atmosfere.

Un album molto dinamico avvolto da sonorità potenti, un pugno di avvolgenti ballate in bilico tra un vigoroso e dinamico rock con qualche striatura psichedelica.

Sono inni stradaioli in cui il temperamento e l’energia dell’autore emergono forti e distinti.

Giovanni “Giooge” Cretì sarà ospite di Radiazioni Cult Musica Poesia Resistenza per la presentazione del nuovo album “Young Mum”.

MARCO GRECO