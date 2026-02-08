In serata una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi è intervenuta sulla strada per l’aeroporto a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture.
I vigili del fuoco hanno prestato assistenza ai malcapitati e provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dal sinistro, evitando ulteriori rischi per la circolazione.
Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per le cure del caso e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità.
Feb 8, 2026 Posted news
Incidente sulla via per l’aeroporto: tre auto coinvolte, intervento dei Vigili del Fuoco
In serata una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi è intervenuta sulla strada per l’aeroporto a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture.