In serata una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi è intervenuta sulla strada per l’aeroporto a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture.

I vigili del fuoco hanno prestato assistenza ai malcapitati e provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dal sinistro, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per le cure del caso e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità.