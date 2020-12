I Carabinieri della Stazione di Fasano, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 41enne di Cerignola (FG), per truffa. In particolare, l’uomo, nel pomeriggio del 7 dicembre scorso, si è fatto consegnare dal proprietario di un’attività commerciale di cambio oro del luogo, la somma di 498 euro per un braccialetto e un orecchino a prima vista in oro, successivamente rivelatisi falsi.