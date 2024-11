La Polizia di Stato di Brindisi ha recentemente intensificato i controlli in ambito portuale finalizzati a verificare la regolarità degli ingressi nel territorio nazionale, in particolare per quanto riguarda il possesso delle prescritte autorizzazioni per lo svolgimento del trasporto sulle linee internazionali.

In particolare, l’Ufficio di Polizia di Frontiera ha rafforzato le verifiche sugli autobus provenienti dall’Albania, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative nazionali e internazionali relative al trasporto di passeggeri.

Nel corso delle operazioni, svolte con l’ausilio della Squadra di Polizia Giudiziaria sono stati respinti due cittadini albanesi: il primo, autista di un pullman, in quanto privo della regolare autorizzazione di linea internazionale Extra UE, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed anche perché sprovvisto della documentazione necessaria a comprovare lo scopo e le condizioni del soggiorno; il secondo, co-autista, perché anch’egli privo della regolare autorizzazione di linea internazionale Extra UE e poiché sprovvisto del contratto di lavoro valido con una delle aziende autorizzate e della documentazione attestante lo scopo del soggiorno.

Inoltre, è stato respinto alla frontiera anche un autobus, in quanto non in regola con la normativa che regolamenta le autorizzazioni per le linee internazionali Extra UE.

Le operazioni fanno parte di un programma di controlli potenziati in entrata ed in uscita dal territorio nazionale per garantire il rispetto delle leggi e incrementare la sicurezza e la legalità dei confini.

Durante le attività di controllo ai passeggeri in partenza per l’Albania, gli agenti della Polizia di Stato, unitamente al personale delle Guardie Particolari Giurate e in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane, hanno individuato un uomo che aveva con sé un borsone che, all’interno, conteneva materiale esplosivo, tra cui cartucce e polvere da sparo, che sono stati immediatamente sequestrati.

L’uomo è stato denunciato per detenzione e porto abusivo, senza la relativa denuncia, di munizioni e materiale esplosivo.

L’Ufficio di Polizia di Frontiera di Brindisi proseguirà nel suo impegno per garantire la sicurezza e la legalità, con un controllo costante e mirato dei flussi di persone e mezzi in entrata e in uscita dal territorio nazionale.