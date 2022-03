Sabato e domenica si assapora la primavera nella città di Brindisi e provincia. Appassionati e curiosi potranno visitare due castelli di straordinaria bellezza, accolti dalle guide della Associazione Le Colonne.

Nell’ambito del progetto “Conoscenza, educazione e fidelizzazione alla bellezza: un percorso per la valorizzazione del Castello Alfonsino” promosso dalla Associazione Le Colonne, in collaborazione con il Segretariato regionale del Mic per la Puglia e con la Soprintendenza ABAP Brindisi Lecce sarà possibile visitare il cosiddetto “Castello di Mare”, poiché completamente immerso nelle acque del porto ed estremamente cangiante nelle sue luci e colori, fino ad accendersi di rosso al tramonto (da lì discende, invece, il soprannome di “Castello Rosso”) per via del colore caldo delle pietre con le quali è stato costruito. Il percorso di visita guidata avrà inizio nei pressi del portale manierista, proseguirà lungo l’area della darsena, attraverserà l’antemurale cinquecentesco, sino alle sale storiche e lungo i camminamenti di ronda fino a giungere al Forte a Mare. Turni di visita: ore 10, 11 e pomeriggio ore 16.30 e 17.30.

A pochi chilometri da Brindisi, invece, sorge a ridosso del centro storico di Carovigno, su un promontorio che domina l’intera fascia costiera, il Castello Dentice di Frasso. Si distingue per la peculiare conformazione a triangolo – assunta nel corso del XVI secolo – e la presenza di fortificazioni ai vertici: la torre quadrata, la torre tonda e infine la torre lanceolata, anche detta “a mandorla”. Sarà possibile usufruire delle visite guidate del piano nobile e delle segrete del maniero. Turni di visita: ore 12 e pomeriggio ore 17.30

Prenotazione obbligatoria:

Brindisi – Castello Alfonisino – Forte a Mare: è possibile contattare il numero di telefono 379 2653244 o inviare una mail all’indirizzo segreterialecolonne@gmail.com.

Carovigno – Castello Dentice di Frasso: è possibile contattare il numero di telefono 379 1092451 o inviare una mail all’indirizzo castellodicarovigno@gmail.com – www.castellodicarovigno.it