BI.EMME SERVICE LIBERTAS LIVORNO-VALTUR BRINDISI: 69-77 (24-14, 39-30, 55-48, 69-77)

BI.EMME SERVICE LIBERTAS LIVORNO: Banks 27 (5/14, 2/5, 5 r.), Italiano 9 (1/2, 2/5, 5 r.), Filloy 5 (1/2, 1/8, 6 r.), Hooker 9 (3/7, 1/7, 7 r.), Fratto 2 (1/1, 2 r.), Tozzi (0/1, 1 r.), Buca 9 (3/6, 9 r.), Allinei (0/3, 1 r.), Bargnesi 3 (1/3 da tre, 2 r.), Fantoni 5 (2/5, 3 r.), Paoletti ne. Coach: Andreazza.

VALTUR BRINDISI: Laquintana 4 (1/3, 4 r.), Brown 17 (3/11, 0/2, 4 r.), Arletti (0/1 da tre, 3 r.), Del Cadia 4 (2/7, 0/1, 7 r.), Vildera 2 (1/2, 1 r.), Fantoma (0/1 da tre, 2 r.), Radonjic 5 (2/4, 0/1, 6 r.), Calzavara 26 (4/7, 4/6, 7 r.), Ogden 19 (4/7, 2/2, 8 r.), Buttiglione ne. Coach: Bucchi.

ARBITRI: Boscolo – De Biase – Di Martino.

NOTE – Tiri liberi: Livorno 16/19, Brindisi 25/30. Perc. tiro: Livorno 23/69 (7/28 da tre, ro 14, rd 27), Brindisi 25/55 (6/14 da tre, ro 8, rd 34).

Non si arresta la marcia della Valtur Brindisi che colleziona la sesta vittoria consecutiva al PalaMacchia di Livorno in occasione della ventottesima giornata di campionato, turno infrasettimanale di Serie A2. Una grande vittoria in trasferta al termine di un match sofferto, rimontato dal -12 del secondo quarto e ribaltato grazie a un secondo tempo pressocché perfetto difensivamente e chirurgico in fase offensiva nonostante l’assenza di De Vico e Vildera costretto allo stop dopo otto minuti di gioco. MVP un super Andrea Calzavara autore di 26 punti con 4/7 da due, 4/6 da tre, 6/6 ai liberi, 7 rimbalzi e una valutazione pari a 31 in 31 minuti di gioco.

Quintetto biancoazzurro iniziale formato da Calzavara-Brown-Arletti-Ogden-Vildera ed è il lungo americano a commettere il secondo fallo personale dopo poco più di due minuti di gioco. Brindisi patisce la grande aggressività difensiva dei padroni di casa e realizza appena due canestri nei primi sei minuti dell’incontro per un parziale di 12-5. Il vantaggio si allunga fino alla doppia cifra sul 24-14 a fine primo quarto con coach Bucchi costretto a richiamare in panchina per Vildera dopo un problema fisico accusato durante il match. Il primo canestro dal campo nel secondo periodo per la Valtur arriva dopo tre minuti e mezzo grazie al post basso di Ogden, valevole per il 27-18. Una serie di tiri liberi a segno di Brown permette ai biancoazzurri di ridurre il gap fino a quattro lunghezze si svantaggio (32-28 al 18’). Si accende all’improvviso il grande ex Banks, autore di due triple consecutive a fine primo tempo, decisive per il parziale a fine primo tempo sul 39-30 in favore della Libertas Livorno. Al rientro dagli spogliatoi Brindisi mostra ben altra faccia e intensità offensiva, aumentando le percentuali al tiro fino a mettere la freccia del sorpasso dopo le triple frontali di Ogden e Calzavara (43-44 al 26’). Banks e Ogden danno vita a un duello di altissimo livello sui due lati del campo ma è Livorno a riprendere ossigeno chiudendo il terzo quarto con un break di 8-0 per il 55-48. Calzavara e Filloy aprono l’ultimo periodo colpendo la retina dalla lunga distanza, Brindisi fiuta il momento propizio e piazza un contro break di 10-0 per il nuovo controsorpasso sul 60-63 al 36’. Livorno si aggrappa a Banks, a segno con 4 punti di fila nel momento più difficile della sua squadra ma Brindisi sfrutta il bonus falli e va dalla lunetta con Del Cadia, Bown, Calzavara e Ogden per un 8/10 che vale il 66-71 a 26” dalla fine. Grande vittoria biancoazzurra!

A seguito del rinvio del match Brindisi-Cremona al 14 marzo 2025, il prossimo turno di campionato sarà mercoledì 26 febbraio nuovamente in trasferta sul campo di Verona.