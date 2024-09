Prosegue il percorso di Edison Next a fianco del territorio pugliese per la decarbonizzazione di città, infrastrutture pubbliche ed edifici con un tour che coinvolge tutta la regione.

Martedì 24 settembre (ore 10, al Castello Svevo-Aragonese) si svolgerà la quarta tappa del roadshow, che stavolta si concentra sulle soluzioni e i benefici per la provincia di Brindisi. Nell’occasione saranno presentati i dati dello studio del Politecnico di Milano, sui diversi interventi di decarbonizzazione applicabili a edifici, pubblica illuminazione e mobilità possibile.

L’evento è organizzato da Edison Next in partnership con ANCI Puglia, Confindustria Puglia e il Politecnico di Milano e vedrà la partecipazione del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, della vicepresidente della provincia di Brindisi Antonella Vincenti, del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, della presidente ANCI Puglia Fiorenza Pascazio, del presidente di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis, del commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Vincenzo Leone e dell’amministratore delegato di Edison Next Giovanni Brianza. Lo studio sarà illustrato da Davide Chiaroni del Politecnico di Milano, mentre saranno a cura di Laura Lapenna, responsabile Area Formazione FORUM PA, i tavoli tecnici di confronto con le amministrazioni locali. Modererà la giornalista Anna Saponaro.