January 21, 2026
Gen 21, 2026

Domenica 25 gennaio alle ore 18,00 si inaugura la seconda parte della stagione concertistica dell’Associazione “Le voci dell’Arte” di Brindisi. Sul palco dell’Auditorium Santa – Spazio culturale ad esibirsi sarà il TRIO MISTRAL costituito da Antonio Puglia – Clarinetto, Fabio De Leonardis – Violoncello, Mariano Meloni – Pianoforte con un programma che spazia da Beethoven alla musica Klezmer passando per Mendelssohn e Rossini.

Il Trio Mistral, formatosi nel 1987, si propone in trio non solo con programmi classici di rara esecuzione, ma anche con arrangiamenti ed elaborazioni proprie di composizioni appartenenti a vari generi musicali; vanta collaborazioni con prestigiosi gruppi cameristici come il Benthien Quartett di Amburgo e il Kläring Quartett di Vienna e numerose registrazioni dal vivo ed in studio.

L’ ingresso è libero con contributo volontario.

