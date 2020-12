Si terrà il prossimo giovedì 10 dicembre dalle 16.00 alle 18.00 il seminario che intende valorizzare il ruolo dell’idrogeno nel processo di transizione in cui è impegnato il Paese, verso gli obiettivi di decarbonizzazione, sviluppo delle rinnovabili e riduzione delle emissioni.

L’evento è realizzato a cura del DiTNE, il Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia impegnato dal 2008 a valorizzare i rapporti e le collaborazioni scientifiche tra i sistemi della ricerca e dell’industria, rafforzare la competitività e la visibilità del settore energetico-ambientale in ambito internazionale e favorire la crescita quali-quantitativa del tessuto imprenditoriale e delle competenze.

Al confronto parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, della ricerca e delle imprese.

Nello specifico interverranno: Arturo De Risi – Presidente DiTNE; Guido Bortoni – Senior Adviser DG Energy Commissione Europea; Giorgio Graditi Direttore “Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili” ENEA; Cosma Panzacchi – Executive Vice President Hydrogen SNAM; Massimo Beccarello – Vice Direttore Politiche industriali CONFINDUSTRIA; Livio De Santoli – Prorettore alle politiche energetiche UNIVERSITÀ LA SAPIENZA; Edoardo Zanchini – Vice Presidente LEGAMBIENTE; Fabrizio Cobis – MIUR, Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca; Alessandro Delli Noci – Assessore Sviluppo Economico Regione Puglia.

Tutte le info verranno fornite dal sito www.ditne.it, mentre la diretta verrà condivisa sui canali social quali le pagine Facebook www.facebook.com/DitneEnergia e Linkedin www.linkedin.com/company/ditne-energia/.